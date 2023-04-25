Йде зачистка передової смуги лівого берега Дніпра – Гуменюк

контрбатарейний режим

Знищено від 13 до 22 одиниць техніки.

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Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі нацмарафону.

За її словами, останні три доби спостерігаються «потужні результати бойової роботи» української армії на Херсонщині, незважаючи на обстріли росіянами правобережжя.

«Нам вдається влучати та нищити артилерійські установки, танки, засоби ППО ворога. Наша робота по зачищенню передової смуги лівого берега досить потужна», — зазначила Гуменюк.

Також вона додала, що поки що це контрбатарейний режим боротьби.

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Близько тижня тому заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на сході вже відбуваються контрнаступальні дії ЗСУ. Вона також зазначила, що українські військові успішно діють на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — росіяни просуватися там не можуть.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю NV повідомив, що РФ провалила зимово-весняний наступ і перейшла до оборони в усіх районах, окрім Бахмута та Авдіївки.