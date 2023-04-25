МЗС РФ вручило ноту протесту послу Молдови та заборонило в’їзд кільком молдовським чиновникам

ДИПЛОМАТИЧНІ ВІЙНИ

У російському МЗС заявляють, що це рішення обумовлено «регулярними антиросійськими висловами» та приєднанням Кишинева до санкцій ЄС. Про яких саме посадовців йде мова, там не уточнюють.

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Надзвичайному Послу Молдови в РФ Ліліану Дарію заявили про рішучий протест у зв’язку з «недружніми кроками до РФ офіційного Кишинева». У російському відомстві також заявили, що цей крок став відповіддю на оголошення 19 квітня персоною нон ґрата співробітника російського посольства у Молдові.

На такі дії РФ вже відреагували у Кишиневі.

«Протягом багатьох років Російська Федерація проводить ворожу політику щодо Молдови, її громадян, підтримуючи сепаратизм, незаконну присутність військових на території нашої країни, запроваджуючи ембарго. Росія продовжує ці ворожі заходи, що негативно впливають на громадян Молдови», — зазначив очільник МЗС Молдови Ніку Попеску. Про це посадовець заявив на пресконференції, передає Newsmaker.

Попеску також зауважив, що наразі невідомо, кому саме з молдовських посадовців РФ заборонила в’їзд.

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