На понад 1 млрд грн: суд заарештував активи Оксани Марченко в металургійному гіганті

На користь держави

Правоохоронці заблокували акції Запорізького феросплавного заводу.

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Запорізький завод феросплавів є єдиним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній Європи. Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії, повідомляє СБУ.

Відтепер Оксана Марченко не зможе продати чи перереєструвати активи. В подальшому акції передадуть державі.

Заходи правоохоронці проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружині Медведчука у фінансуванні російських військових угруповань. У лютому слідчі Служби безпеки повідомили Оксані Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Її звинувачують у фінансуванні дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України.

Раніше суд арештував майно Оксани Марченко на суму більше ніж 6 млрд грн.