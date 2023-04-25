Новий закон: у Литві зможуть повертати назад нелегальних мігрантів

Проти гібридних атак

Згідно з законодавчими змінами, такі заходи застосують, якщо у країні оголосять надзвичайний стан у зв'язку з великим притоком нелегалів.

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За відповідні поправки до Закону про охорону державного кордону проголосував парламент країни. Проєкт ще не підписаний президентом держави. Поправки мають набути чинності 3 травня, пише видання LRT.

Зміни передбачають, що у разі оголошення надзвичайного стану державного рівня, уряд може ухвалити рішення про те, що іноземці, які перетнули державний кордон у невстановлених місцях або в порушення закону, не допускаються на територію Литви. Уточнюється, що це положення застосовуватиметься індивідуально до кожного прибулого.

Поправки до закону піддаються критиці з боку правозахисних організацій. Такі зміни легалізують висилку мігрантів усупереч міжнародному праву, вважають у Amnesty International.

Водночас у МВС Литви, яке ініціювало поправки, заявили, що зміни необхідні для захисту інтересів національної безпеки. Також там підкреслили, що правоохоронці чітко розмежовують природню міграцію та навмисно ініційовану білоруською владою. Міністерство також наголошує, що закон передбачає гарантії для вразливих осіб.

Розворот мігрантів на кордоні з Білоруссю було розпочато Литвою у серпні 2021 року наказом міністра внутрішніх справ, а пізніше внесено до постанови уряду.