ПАР вирішила вийти з МКС напередодні приїзду Путіна

ГААГА ДЛЯ ПУТІНА

Таке рішення ухвалив Африканський національний конгрес, який є правлячою партією країни.

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Про це заявив президент Південно- Африканської республіки Сиріл Рамафоса, передає Al Jazeera.

За його словами, рішення про вихід з МКС прийняте здебільшого через «несправедливе ставлення суду до певних країн».

«Ми хотіли б, щоб це питання несправедливого поводження було належним чином обговорено, але тим часом правляча партія знову вирішила, що має відбутися вихід», — сказав він.

Питання виходу ПАР з Міжнародного кримінального суду стало розглядатися після видання МКС ордеру на арешт Путіна. У серпні цього року Південно-африканська республіка буде приймати саміт блоку БРІКС. До цієї групи країн х найбільшою площею, що розвиваються, входять ПАР, Бразилія, Індія, Китай і Росія. Якщо очільник Кремля прилетіть на захід, то уряд ПАР, як учасник МКС буде зобов’язаний затримати його.

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Щодо того, чи заарештує Путіна Південна Африка, Рамафоса сказав, що «це питання розглядається».

У Кремлі ж заявили, що участь Путіна у саміті розглядається, передає Reuters. Під час брифінгу 24 квітня, прес-секретар Пєсков сказав, що «...ближче до часу будуть прийняті відповідні рішення».

Нагадаємо, 19 березня речник президента ПАР заявив журналістам, що Південна Африка розуміє свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт Путіна.

У 2015 році ПАР відмовилася арештувати за ордером МКС тодішнього президента Судану, який відвідав саміт у країні. Це викликало критику у міжнародній спільноті. Наступного року президент ПАР навіть пропонував країни вийти з МКС, проте від такого рішення пізніше відмовилися.