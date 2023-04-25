Повністю трансформують: в Україні шість населених пунктів відбудують «за новими принципами»

Відбудова триває

Ці села та селища страшно зруйновані російськими обстрілами. Тому їх відбудовуватимуть комплексно, а не лише зводитимуть окремі споруди.

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Сьогодні Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту. Відбудова відбуватиметься за принципом «Build back better», тобто згідно з програмою населені пункти після відновлення мають стати кращими, ніж були.

Для комплексної відбудови обрали Бородянку і Мощун на Київщині, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині та Ягідне на Чернігівщині.

«Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер вони будуть відновлюватися комплексно. Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі і споруди, а все – зі системним підходом, новим плануванням і повною трансформацією цих населених пунктів», – цитує прем’єра України Дениса Шмигаля пресслужба уряду.

Реалізація цього проєкту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів. План відбудови на цей рік передбачає сотні різних проєктів, сотні міст і селищ, додав Шмигаль.

«Відбудова вже триває по всій країні. Цей документ — це про пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність та швидкість відновлення одночасно», — зауважив прем'єр.

За оцінками Світового банку, для повоєнного відновлення Україні необхідно щонайменше 411 мільярдів доларів. Про це свідчать розрахунки СБ на основі оцінки збитків, завданих країні Росією протягом першого року великої війни.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. За даними президента України Володимира Зеленського, відновлення країни коштуватиме понад трильйон доларів. Передбачається, що кошти на це будуть передані, зокрема, і з заморожених активів РФ.