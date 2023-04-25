Польська авіакомпанія не пустила на рейс російську тенісистку

ЧЕРЕЗ ВІЗОВІ ОБМЕЖЕННЯ

Віталія Денисенко планувала взяти участь у турнірі на Корсиці. Її маршрут з Каїра пролягав через Варшаву. Але польські авіалінії відмовились LOT реєструвати громадянку РФ, посилаючись на діючі правила.

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Про це повідомляє RMF24.

Зазначено, що положення регламенту вводять обмеження на деяких пунктах перетину кордону, включно з аеропортовими щодо громадян РФ, які виїжджають з Шенгенської зони.

Росіянка пожалілася у соцмережах, що не може дістатися Ніци, не дивлячись навіть на рекомендаційні листи від WTA та ITF, а також лист від свого батька, який народився в Україні та є співробітником ООН. Вона провела 18 годин в аеропорту Каїра.

«До мене ставилися як до людини третього сорту, я витратила кілька тисяч євро. Зараз я не можу потрапити на турнір, тому що немає відповідних авіакомпаній, які перевозять росіян через візові обмеження», — написала спортсменка.

Дяченко також намагалася вилетіти літаком Lufthansa, але там квиток їй не продали. Свою відмову у компанії пояснили тим, що в’їжджати до Шенгену росіянка повинна була тільки через Іспанію, яка видала їй візу.

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