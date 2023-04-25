РФ вдарила по центру Куп’янська: двоє загиблих, десятеро поранених

росія атакує мирне населення

Троє постраждалих госпіталізовані, семеро – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, двоє людей залишаються під завалами.

Реклама Читати продовження

Оновлення станом на 14:05: З-під завалів у Куп’янську дістали тіло другої жінки.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Росіяни влучили ракетою С-300 по краєзнавчому музею. Наразі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям.

Український президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку, заявивши, що Україна «буде відповідати».

«Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду», — написав він у телеграмі.