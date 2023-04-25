Суд проти Трампа у Нью-Йорку: експрезидента звинувачують у спробі згвалтування

Резонансна справа

Цивільний позов подала 79-річна журналістка та письменниця Джин Керролл.

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За ствердженням Джин Керролл, Трамп спробував згвалтувати її наприкінці 1995 або на початку 1996 року. Це сталося у примірочній магазину Bergdorf Goodman на Мангеттені, повідомляє BBC. Трамп обирав у магазині білизну для іншої жінки та звернувся до Керролл по допомогу. Потім він попросив Джин приміряти білизну, після чого нібито напав на неї у роздягальні.

Керролл каже, що їй вдалося відбитися і втекти. Тоді вона не хотіла звертатися в поліцію, оскільки «була шокована і не хотіла думати про себе як жертву згвалтування». Дві подруги колумністки підтвердили, що жінка розповіла їм про інцидент протягом кількох днів після нього. Нині вони — у списку свідків.

Сам Трамп відкидає усі звинувачення. Він охарактеризував заяву жінки як «повну аферу».

Сьогодні у федеральному суді Нью-Йорка розпочнеться відбір присяжних. Процес є цивільним, оскільки кримінальний термін давності у цій справі давно минув, пише видання. Також сплив строк подачі цивільних позовів, однак нещодавно у Нью-Йорку ухвалили закон, який дозволив жертвам згвалтування протягом року подаватити до суду і у разі давніх сексуальних домагань.

Чи буде присутній сам Трамп на процесі, невідомо. Він не зобов'язаний бути у залі, а адвокати Керолл не планують викликати експрезидента як свідка.

Зазначають, що судові витрати за Керролл несе демократ та співвласник LinkedIn Рід Гоффман.

До цієї справи письменниця також подавала до суду на Трампа. Тоді Керролл звинуватила експрезидента у наклепі: він назвав її брехухою після публікації мемуарів журналістки. Цей судовий процес зараз застопорився.

Це не перше звинувачення Трампа у насильстві. Щонайменше 15 жінок зізналися в тому, що зазнали сексуального харасменту з боку експрезидента.