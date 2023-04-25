США направили в Україну 43 фахівця з кібербезпеки

ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Вони допоможуть боротися з російськими кібернападами під час війни.

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Про це заявив генерал-майор армії США Вільям Хартман, передає Reuters.

«Це групи захисту, які ми надсилаємо, і (вони) полюють на спільних супротивників, знаходять інструменти та можливості», — зазначив він.

За останні три роки Національна кібернетична місія США (CNMF) провела 47 подібних оборонних операцій у 20 країнах на їх запрошення.

Уряд США прагне покращити співпрацю з іноземними союзниками у боротьбі з кіберзлочинністю, яка не знає кордонів.

Нагадаємо, через війну в Україні, кількість кібератак в Європі зросла на 140%. Найбільше їх приходиться на країни, які відправляють зброю Києву. Саме на фоні цього Євросоюз вирішив виділити понад 1 млрд євро на захист від кібератак.

Наразі російський уряд та підконтрольні йому IT-фахівці не припиняють атак на українські інформаційні системи.