протести освітян

У Ризі через страйк більше половини навчальних закладів зачинені або працюють частково

Освітяни вимагають підвищення зарплат для вчителів.

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Про це пише Delfi з покликанням на керівницю відділу загальноосвітніх шкіл департаменту освіти, культури і спорту Ризької міської ради Аніту Петеркопу.

Загалом у столиці Латвії налічується 249 навчальних закладів, 137 з яких беруть участь у бойкоті. Станом на сьогодні у місті закрито 34 навчальних заклади, серед них 25 дошкільних закладів і дев'ять шкіл. В інших 103 установах навчальний процес проходить частково.

Батьки учнів до протестів ставляться з розумінням.

«Вони не висувають жодних заперечень з цього приводу. Ми завчасно поінформували батьків про те, що плануємо зробити», – пояснила Петеркоп.

Станом на вечір понеділка керівництво латвійської профспілки працівників освіти і науки (LIZDA) і представники уряду все ще мали різні бачення щодо виконання вимог страйку, тому дискусії з питань розбіжностей продовжаться.

Учора LIZDA провела марш протесту, за яким послідував триденний страйк, вимагаючи від політиків дотримуватися досягнутої раніше у вересні угоди про підвищення зарплат вчителям. Як зазначили на порталі Delfi хода зібрала тисячі учасників.