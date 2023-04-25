У Судані домовилися про тимчасове припинення вогню

72-годинне перемир’я

72-годинне перемир’я розпочалось сьогодні опівночі.

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Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише NBC.

Конкуруючі групи ведуть боротьбу за контроль над країною, і кілька спроб припинення вогню раніше зазнали невдачі.

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«Щоб підтримати довгострокове припинення бойових дій, Сполучені Штати координуватимуть з регіональними та міжнародними партнерами, а також суданськими цивільними зацікавленими сторонами, щоб допомогти у створенні комітету для спостереження за переговорами, укладенням та впровадженням остаточного припинення бойових дій», – зазначив Блінкен.

Сили швидкої підтримки (RSF) підтвердили свою згоду на припинення вогню, заявивши, що вони підтримують суданський народ і прагнуть «здійснити його законні прагнення до свободи, справедливості, демократії та верховенства права».

«Ми підтверджуємо нашу відданість протягом періоду оголошеного перемир’я повному припиненню вогню та застерігаємо від продовження порушень другою стороною недотримання перемир’я», — йдеться в заяві групи в понеділок.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в п'ятницю в результаті зіткнень загинули понад 400 людей. Держдепартамент заявив минулого тижня, щонайменше один американець був убитий.

Профспілка лікарів Судану зафіксувала кількість загиблих серед цивільного населення в 273, ще 1 579 людей отримали поранення станом на понеділок.

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У понеділок Франція заявила, що евакуювала з Судану 491 людину 36 національностей, у тому числі щонайменше дев'ятьох американців. Саудівська Аравія також повідомила в понеділок, що евакуювала з Судану 357 осіб з понад двох десятків країн.

Загалом евакуація іноземних громадян із Судану розпочалася 22 квітня. Через закриття аеропорту в столиці Хартумі, який неодноразово опинявся під обстрілами, та небезпеку польотів тисячі іноземців, серед яких і співробітники посольств, гуманітарні працівники та студенти, не змогли покинути країну. ООН та іноземні держави закликали військових лідерів дотримуватися оголошеного перемир'я, а також забезпечити безпечний прохід як для цивільного населення, так і для постачання допомоги.

17 квітня в країні обстріляли дипломатичну колону США та напали на посла ЄС.