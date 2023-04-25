У Туреччині успішно здійснив перший політ надзвуковий реактивний літак

ТУРЕЦЬКА РОЗРОБКА

Одномоторний легкий бойовий літак «Хюржет» є розробкою турецької аерокосмічної компанії (TUSAŞ). Повітряні сили Туреччини планують використовувати «Хюржет» у якості доповнення до F-16 для безпосередньої підтримки з повітря, а також у ролі навчального літака.

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Відео першого польоту літака опублікував у Twitter президент країни Реджеп Ердоган.

Yerli ve millî ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/KkauZykunV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2023

«Нехай це буде ще одним подарунком на шляху [до] «Століття Туреччини», — написав він.

Проєкт зі створення нового літка було запущено у серпні 2017 року за підтримки Управління оборонної промисловості при адміністрації президента Туреччини, повідомляє Агентство Анадолу.

Усі проектні роботи було завершено у лютому 2021 року. Збірка літака стартувала у січні того ж року. У країні планують налогодити серійне виробництво цих літаків у кількості дві одиниці на місяць.

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Планується, що «Хюржет» зможе надійти на озброєння Туреччини до 2025 року.

На першому етапі на озброєння військово-повітряних сил має надійти 16 літаків «Хюржет».

У перспективі, компанія також планує виробляти ці легкі штурмовики на експорт для тих країн, які бажають замінити стару навчально-штурмову авіацію.

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