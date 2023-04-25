Футбольний клуб із Бразилії змінив свою назву на «Маріуполь»

солідарність футболістів

Гравці «Бателу» виступатимуть в кольорах української команди «Маріуполь», допоки остання не повернеться додому.

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Про це повідомив бразильський ФК на своїй сторінці в інстаграмі.

Клуб пригадав, що 19 березня 2022 року українські футболісти з «Маріуполя» мали зіграти з «Колосом» на домашньому стадіоні, який розташований на відстані 57,3 кілометра від кордону з Росією, однак цей матч так і не відбувся. Стадіон перетворився на руїни, і команда припинила своє існування без жодних прогнозів на повернення на поле, розповіли бразильські гравці.

«Маріуполь став найбільш обстрілюваним містом України. 90% міста перестало існувати: школи, театри, кінотеатри та футбольна команда», – написав «Бател».

Бразильський клуб пообіцяв подбати про українську команду, поки та не повернеться додому.

«Давайте збережемо традиції та пристрасть до футболу. Настав час подбати про цю команду, поважати ці кольори та зберегти їхню історію. У країні футболу», – йдеться в заяві «Бателу».

Футбольний клуб базується у місті Гуарапуава з населенням у 52 тисячі жителів, 75% з яких мають українське коріння. Це найбільша українська громада у Латинській Америці.