Швеція висилає п’ятьох російських дипломатів

ШПИГУНСЬКІ ІГРИ

Стокгольм – Їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

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Про це заявив міністр закордонних справ країни Тобіас Біллстрьом в інтерв’ю SVT Nyheter.

Про рішення видворити російських дипломатів повідомили послу РФ у Швеції Віктору Татаринцеву. Коментувати це питання він відмовився.

Раніше поліція безпеки Швеції заявляла, що кожен третій російський дипломат працює на спецслужби РФ та становить загрозу.

«Це державні службовці, які мають завдання просто збирати інформацію та впливати на країну в потрібному їм напрямку», — зазначив керівник контррозвідки поліції безпеки Даніель Стенлінг.

Востаннє Стокгольм видворяв російських дипломатів у квітні минулого року. Тоді з країни вислали трьох росіян у відповідь на розв'язання РФ війни в Україні.

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Наприкінці березня цього року МЗС Швеції викликало посла Росії через погрози щодо вступу в НАТО. У соціальній мережі посольства РФ з'явився пост, в якому йшлося про можливі негативні наслідки для країни після її вступу до блоку. В МЗС Швеції вимагали роз'яснень.

13 квітня Норвегія вислала15 співробітників посольства РФ. Вони виявились російськими розвідниками, які діяли під прикриттям дипломатичних посад.

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