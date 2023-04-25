Шмигаль зустрінеться з Папою Римським у Ватикані

офіційна зустріч

Це буде перша зустріч очільника українського уряду і понтифіка за час повномасштабного вторгнення РФ.

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Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля напередодні свого апостольського візиту до Угорщини.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Глава уряду прибуде до Риму для участі у двосторонній конференції з питань відновлення України, підсумки якої потім представить зі своєю італійською колегою Джорджією Мелоні.

Зустріч в Апостольському палаці відбудеться 27 квітня о 9 годині ранку.

Своєю чергою, 28 квітня Папа Франциск поїде в Будапешт з дводенним візитом, де зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Також понтифік проведе зустрічі з біженцями, молоддю, членами місцевої церкви і представниками культурного сектора. Пресслужба Ватикану раніше повідомляла, що в Угорщині Папа Римський планує закликати до миру в Україні.

Зазначимо, два роки тому Шмигаль та понтифік уже зустрічались в Апостольському палаці. Тоді очільник українського уряду і Папа Римський підтвердили добрі двосторонні стосунки між Святим Престолом та Україною, а також звернули особливу увагу на «деякі актуальні питання двостороннього зацікавлення». На порядку денному були й теми, що стосуються життя та діяльності Католицької церкви в Україні, пише пресслужба Святого Престолу.