Шольц запросив прем’єр-міністра Китаю до Німеччини – Bloomberg

послаблення напруженості

Німецький канцлер Олаф Шольц планує зустрітися з очільником китайського уряду Лі Цяном 20 червня в Берліні. Метою майбутніх переговорів є послаблення напруженості у відносинах між ЄС та Пекіном.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Шольц намагається залучити Китай як ключового партнера у питаннях миру та зміни клімату. Також канцлер хоче встановити червоні лінії для будь-яких змін статус-кво на Тайвані, зазначають у повідомленні.

«Хоч і Німеччина розглядає Пекін як супротивника в певних аспектах, Шольц виступає проти відмежування від Китаю, важливого торговельного партнера та вирішального пункту призначення для німецького експорту», – підкреслює агентство.

Анонімні джерела Bloomberg прогнозують, що Олаф Шольц підніме гострі теми, зокрема обмеження доступу європейських компаній на ринки Китаю, порушення прав людини і ситуація на Тайвані.

Офіційно зустріч ще не анонсована.