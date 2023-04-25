Шольц запросив прем’єр-міністра Китаю до Німеччини – Bloomberg
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Німецький канцлер Олаф Шольц планує зустрітися з очільником китайського уряду Лі Цяном 20 червня в Берліні. Метою майбутніх переговорів є послаблення напруженості у відносинах між ЄС та Пекіном.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Шольц намагається залучити Китай як ключового партнера у питаннях миру та зміни клімату. Також канцлер хоче встановити червоні лінії для будь-яких змін статус-кво на Тайвані, зазначають у повідомленні.
«Хоч і Німеччина розглядає Пекін як супротивника в певних аспектах, Шольц виступає проти відмежування від Китаю, важливого торговельного партнера та вирішального пункту призначення для німецького експорту», – підкреслює агентство.
Анонімні джерела Bloomberg прогнозують, що Олаф Шольц підніме гострі теми, зокрема обмеження доступу європейських компаній на ринки Китаю, порушення прав людини і ситуація на Тайвані.
Офіційно зустріч ще не анонсована.