ЄС виділив Україні ще 1,5 млрд євро
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Це вже третій транш з пакета допомоги на 18 мільярдів євро.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Ми продовжуюємо допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інститутів та інфраструктури, а також проводити важливі реформи», – написала фон дер Ляєн у твітері.
Такий же другий транш в рамках пільгової кредитної програми Київ отримав і в березні.
Рада ЄС 10 грудня 2022 року погодила надання Україні допомоги на суму у 18 мільярдів євро. У середині січня перерахували перший транш на 3 млрд євро. Тоді повідомлялось, що майбутні виплати Україні у розмірі 1,5 мільярда євро на місяць продовжать з березня. Гроші перераховуватимуть, якщо українська влада буде дотримуватись звітності та виконає погоджені з ЄС умови.