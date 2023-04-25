ЄС виділив Україні ще 1,5 млрд євро

підтримка союзників

Це вже третій транш з пакета допомоги на 18 мільярдів євро.

Реклама Читати продовження

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми продовжуюємо допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інститутів та інфраструктури, а також проводити важливі реформи», – написала фон дер Ляєн у твітері.

Такий же другий транш в рамках пільгової кредитної програми Київ отримав і в березні.

Рада ЄС 10 грудня 2022 року погодила надання Україні допомоги на суму у 18 мільярдів євро. У середині січня перерахували перший транш на 3 млрд євро. Тоді повідомлялось, що майбутні виплати Україні у розмірі 1,5 мільярда євро на місяць продовжать з березня. Гроші перераховуватимуть, якщо українська влада буде дотримуватись звітності та виконає погоджені з ЄС умови.