ЄС запроваджує нові правила щодо контенту на онлайн-платформах з 25 серпня

ЦИФРОВА БЕЗПЕКА

25 квітня Європейська комісія ухвалила перші рішення щодо Закону про цифрові послуги (DSA).

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Під його дію потрапляють 17 великих онлайн-платформ та 2 великі пошукові системи, що охоплюють щонайменше 45 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Про це йдеться на сайті ЄК.

Серед них:

-соціальні мережі Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn, Pinterest та Snapchat;

-онлайн-маркетплейси Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Google Shopping, Zalando;

-магазини застосунків Apple, Google, а також Google Mapps, Вікіпедія та великі пошукові системи Bing і Google.

Тепер вищеназваним компаніям доведеться протягом чотирьох місяців виконати повний набір нових зобов’язань згідно з DSA.

Вони спрямовані на розширення можливостей і захист онлайн-користувачів онлайн, особливо неповнолітніх. Зокрема, рекламні оголошення не можуть відображатися на основі конфіденційних даних користувача, а платформи повинні позначати всі оголошення та інформувати користувачів про те, хто їх рекламує та надавати зрозумілий короткий виклад умов і положень мовами держав-членів, де вони працюють.

Також користувачі будуть отримувати чітку інформацію ро те, чому їм рекомендована певна інформація та зможуть легко повідомляти про незаконний вміст.

Окрім цього, платформам доведеться переробити свої системи, щоб забезпечити високий рівень конфіденційності, безпеки та безпеки неповнолітніх;