11 пакет санкцій проти РФ можуть ухвалити в другій половині травня – МЗС Польщі

антиросійські обмеження

Наразі введення нових обмежень перебуває на стадії обговорення та пропозицій.

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Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після зустрічі європейських глав МЗС у Люксембурзі, пише WNP.

За його словами, країни ще вирішують, що вносити в санкційний список – одні вважають, що в ньому мають бути обмеження на алмази, а інші кажуть, що «питання алмазів», швидше за все, не підуть під санкції.

«Я особисто очікував би персональних обмежень щодо осіб, відповідальних за викрадення українських дітей до Росії, а також представників російської судової системи», – сказав очільник польського відомства.

Тиждень тому Польща запропонувала ЄС нові санкції проти РФ. Ініціатива Варшави передбачає заборону на імпорт російської нафти, природного газу та алмазів.

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Раніше в українському Міненерго повідомляли, що наступний пакет санкцій проти РФ може включати обмеження щодо атомної енергетики. За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, обмеження стосуватимуться «Росатому», адже саме завдяки йому росіяни мають змогу обходити інші санкції.

До цього санкції проти атомної енергетики РФ запропонували країни Балтії. Документ з побажаннями про обмеження вже передали в ЄС. Держави хочуть, щоб він став основою 11 пакету санкцій.

Нагадаємо, у квітні комісар ЄС Мейрід Макгіннесс повідомляла, що Європейський Союз вже готує 11 пакет санкцій і разом із союзниками контролює спроби РФ обійти попередні обмеження