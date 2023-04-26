Глава НАСА засуджує вторгнення РФ, та бачить росіян та американців разом на МКС

Космічні казуси

Очільник НАСА Білл Нельсон заявив, що астронавти з РФ та Сполучених Штатів працюватимуть на Міжнародній космічній станіції (МКС) до виведення її з експлуатації, тобто до 2030 року.

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Про це Нельсон заявив у столиці Канаді Оттаві, пише Euroactive. Там очільник НАСА презентував космічну місію Artemis II, в якій бере участь і канадський астронавт.

В інтерв'ю Reuters Білл Нельсон різко засудив вторгнення РФ в Україну. «Ми повністю не згодні з агресією президента Путіна», сказав очільник НАСА. Росія «вбиває людей і вторглася в суверенну державу», додав він.

Втім, також Нельсон згадав, що співпраця США та Радянського Союзу в космосі існувала і під час холодної війни, та сказав, що очікує, що вона продовжиться на тлі війни в Україні.

Керівник американського космічного управління зазначив, що кооперація на МКС «продовжується дуже професійно».

«І я очікую, що це триватиме до кінця десятиліття, коли ми виведемо космічну станцію з орбіти», — зауважив Нельсон.

За оцінками НАСА, виведення МКС з орбіти очікується у січні 2031 року.

Міжнарожна космічна станція запущена у 1998 році. Американці та росіяни працюють там разом з листопада 2000 року. Також у місії на МКС беруть участь астронавти з Канади, Японії та 11 європейських країн.