Гроссі обговорив із Зеленським програму медичної допомоги персоналу всіх АЕС

ядерна безпека

Міжнародне агентство з атомної енергії продовжує докладати зусиль щодо захисту Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

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Про це написав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в твітері.

«Для мене велика честь поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським з нагоди 37-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС і оголосити йому про програму медичної допомоги персоналу всіх українських атомних електростанцій», — йдеться в дописі.

Тиждень тому МАГАТЕ провело неоголошені інспекції на двох українських АЕС. Інспектори перевірили відсутність незаявленого ядерного матеріалу на Рівненській та Хмельницькій атомних станціях.

На початку квітня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з представниками кількох агентств у Калінінграді і обговорив захист ЗАЕС.

Нагадаємо, глава Міжнародного агентства з атомної енергії приїхав в Україну наприкінці березня, де разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідав Дніпровську ГЕС та обговорив безпекову ситуацію на ЗАЕС. Після чого керівник Міжнародного агентства з атомної енергії поїхав безпосередньо на окуповану атомну електростанцію. Це був його другий візит на енергетичний об'єкт з моменту окупації.