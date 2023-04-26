ГУР МО евакуювало чартерним рейсом з Судану ще 64 українців

ПРОТИСТОЯННЯ У СУДАНІ

Літак з врятованими громадянами України вже приземлився у Польщі. Невдовзі вони перетнуть український кордон.

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З охопленого бойовими діями Судану вдалося повернути уже 91 українця, повідомляють у розвідці.

Рятувальна операція була ретельно спланована та здійснена ГУР МО спільно з МЗС та Офісом Президента України.

Українські воєнні розвідники та дипломати також допомогли покинути Судан 51 іноземцю. Це громадяни Грузії, Канади, Перу та Федерації Сент-Кіттс і Невіс.

«Евакуація з неспокійної африканської країни триває. Українцям, які потребуватимуть порятунку через небезпеку для життя і здоров’я в Судані, буде надана невідкладна допомога з боку офіційних представників України», — зазначають у ГУР.

Евакуйовані з Судану українці в аеропорті Варшави © ГУР МО

Нагадаємо, сьогодні вранці п’ятьох громадян України вивезли автобусом на територію Єгипту. Зараз вони в безпеці. Іще трьох – евакуювали в координації з німецьким урядом.

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Загалом евакуація іноземних громадян із Судану розпочалася 22 квітня. Через закриття аеропорту в столиці Хартумі, який неодноразово опинявся під обстрілами, та небезпеку польотів тисячі іноземців, серед яких і співробітники посольств, гуманітарні працівники та студенти, не змогли покинути країну. ООН та іноземні держави закликали військових лідерів дотримуватися оголошеного перемир'я, а також забезпечити безпечний прохід як для цивільного населення, так і для постачання допомоги.

17 квітня в країні обстріляли дипломатичну колону США та напали на посла ЄС.