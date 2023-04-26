ГУР МО евакуювало чартерним рейсом з Судану ще 64 українців
Опубліковано:
Літак з врятованими громадянами України вже приземлився у Польщі. Невдовзі вони перетнуть український кордон.
З охопленого бойовими діями Судану вдалося повернути уже 91 українця, повідомляють у розвідці.
Рятувальна операція була ретельно спланована та здійснена ГУР МО спільно з МЗС та Офісом Президента України.
Українські воєнні розвідники та дипломати також допомогли покинути Судан 51 іноземцю. Це громадяни Грузії, Канади, Перу та Федерації Сент-Кіттс і Невіс.
«Евакуація з неспокійної африканської країни триває. Українцям, які потребуватимуть порятунку через небезпеку для життя і здоров’я в Судані, буде надана невідкладна допомога з боку офіційних представників України», — зазначають у ГУР.
Нагадаємо, сьогодні вранці п’ятьох громадян України вивезли автобусом на територію Єгипту. Зараз вони в безпеці. Іще трьох – евакуювали в координації з німецьким урядом.
► Дивіться також: Обстріл дипконвою США та напад на посла ЄС: Ситуація в Судані дедалі загострюється
Загалом евакуація іноземних громадян із Судану розпочалася 22 квітня. Через закриття аеропорту в столиці Хартумі, який неодноразово опинявся під обстрілами, та небезпеку польотів тисячі іноземців, серед яких і співробітники посольств, гуманітарні працівники та студенти, не змогли покинути країну. ООН та іноземні держави закликали військових лідерів дотримуватися оголошеного перемир'я, а також забезпечити безпечний прохід як для цивільного населення, так і для постачання допомоги.
17 квітня в країні обстріляли дипломатичну колону США та напали на посла ЄС.