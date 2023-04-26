Ердогану стало погано під час прямого ефіру

нездужання президента

Через нездужання президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана телетрансляцію призупинили на десять хвилин.

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Про це повідомляє TRT World.

Турецький лідер з’явився у спільному вечірньому ефірі Ulke TV і Kanal 7 після трьох виступів у рамках передвиборчої кампанії. Спочатку трансляцію змістили на півтора години через дуже щільний графік Ердогана, а невдовзі після початку – посеред запитання її перервали зі словами «О, Боже!», а камера показала журналіста, який, піднімаючись із крісла, попросив піти на рекламу.

Через декілька хвилин ефір відновили і президент Туреччини вибачився перед глядачами. Він пояснив, що йому стало зле через проблеми зі шлунком.

«У певний момент я міркував, чи зрозуміють мене правильно, якщо я скасую участь у програмі. Але ж була обіцянка. Перепрошую вас і аудиторію», – сказав Ердоган.

Далі він продовжив відповідати на питання в прямому ефірі.

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