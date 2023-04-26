За виправдання звірств: Прага ввела санкції проти московського патріарха Кирила

ПЕРШИЙ У СПИСКУ

Кирило Гундяєв став першою особою в національному санкційному списку Чехії, що ухвалило сьогодні МЗС.

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Про це повідомляють Ceske Noviny.

Це означає заборону на в’їзд до Чехії, унеможливлення проведення будь-яких фінансових операцій та заморожування будь-яких активів у цій країні.

Московський патріарх активно підтримує російську збройну агресію проти України, йдеться в документі МЗС.

«Він використовує своє чільне становище глави православної церкви і своїми проповідями та публічними виступами надає релігійне виправдання та пояснення російської агресії», — зазначено у документі.

Проти Кирила Гундяєва введені санкції в Україні, Литві, Канаді та Великій Британії.