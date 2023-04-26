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За виправдання звірств: Прага ввела санкції проти московського патріарха Кирила

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Прага ввела санкції проти московського патріарха Кирила
Прага ввела санкції проти московського патріарха Кирила © AP - Mikhail Metzel
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Кирило Гундяєв став першою особою в національному санкційному списку Чехії, що ухвалило сьогодні МЗС.  

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Про це повідомляють Ceske Noviny. 

Це означає заборону на в’їзд до Чехії, унеможливлення проведення будь-яких фінансових операцій та заморожування будь-яких активів у цій країні. 

Московський патріарх активно підтримує російську збройну агресію проти України, йдеться в документі МЗС. 

«Він використовує своє чільне становище глави православної церкви і своїми проповідями та публічними виступами надає релігійне виправдання та пояснення російської агресії», — зазначено у документі. 

Проти Кирила Гундяєва введені санкції в Україні, Литві, Канаді та Великій Британії.

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