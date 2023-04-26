Зеленський призначив послом у Китаї ексміністра зі стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна

Зрушення у відносинах

Також він раніше обіймав посаду голови митної служби та був директором аеропорту Бориспіль. З 2012 року є членом ПАРЄ.

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Павлу Рябікіну 57 років. Він юрист за освітою, володіє англійською та німецькою мовами.

Павло Рябікін був членом Київської колегії адвокатів. Його тричі обирали нардепом: востаннє він був депутатом з 2012 до 2014 рік від партії УДАР. Дипломатичну посаду обіймав у 2009-10 роках: був послом України у Данії.

В Україну ж у свою чергу прибуде колишній посол Китаю в Російській Федерації Лі Хуей. Він очолить урядову делегацію КНДР у Києві.

За кілька годин до призначення президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою КНР Сі Цзіньпіном. Під час переговорів стало відомо, що в Україну від Китаю буде направлена група спецпредставників.