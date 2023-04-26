Зеленський провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном

переговори президентів

Про це президент України повідомив у твітері.

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«Вірю, що вона (розмова — ред.), а також призначення посла України в Китаї, дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин», — прокоментував Зеленський переговори з лідером Китаю.

За словами речника президента України Сергія Никифорова, розмова тривала майже годину.

Деталі переговорів опублікувала речниця міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньїна. Китай стверджує, що «як відповідальна велика країна, він не буде сидіти склавши руки, не підливатиме масла у вогонь і тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди».

Також стало відомо, що в Україну буде направлена група спецпредставників. Це підтвердив президент Сі Зеленському під час розмови.

«Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні», — йдеться в повідомленні.

Хуа Чуньїна наголосила, що «Пекін послідовний і чіткий у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Києвом».

«Обидві сторони повинні продовжувати традиції взаємної поваги та щирості, а також розвивати стратегічне партнерство між Китаєм і Україною», — написала речниця.

Також вона додала, що «в українській кризі Китай завжди стоїть на боці миру. Його основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам».

«Китай не створив українську кризу і не є стороною кризи», — підкреслила Хуа Чуньїна.

Також за підсумками розмови речниця зовнішньополітичного відомства повідомила, що Пекін вже надав Києву кілька партій гуманітарної допомоги і продовжуватиме надавати допомогу в міру своїх можливостей.

Загалом про розмову двох президентів чутки не вгасали майже два місяці. На початку квітня Сі заявив, що готовий провести телефонну розмову з Зеленським. Однак, тоді лідер КНР зазначив, що для цього мають скластися «відповідні умови».

На початку березня видання The Wall Street Journal повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським уперше за час повномасштабної війни.

Наприкінці березня Володимир Зеленський заявив, що офіційно звернувся до Пекіна із проханням про співпрацю за українським мирним планом із 10 пунктів. Також попросив і про зустріч на вищому рівні.