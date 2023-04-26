Конференція в Римі: прем'єрка Італії запропонувала Україні допомогу у втіленні «економічного дива»

Відбудова України

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила на заході з відбудови, що Україна якнайшвидше має стати частиною ЄС та увійти у всі загальноєвропейські інститути. Водночас її український колега Денис Шмигаль сказав, що відносили двох країн наразі вийшли на новий рівень.

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В Італії є необхідний досвід, щоб допомогти Україні створити нову главу в історії, підкреслила Джорджа Мелоні.

«Ми, італійці, після жахів Другої світової війни побудували економічне диво 60-х років. Мені хочеться, щоб саме ми, італійці, з нашими know-how побудували майбутнє економічне диво України», — сказала Мелоні.

Вона висловила впевненість, що українська економіка може дуже швидко вийти на рівень італійської.

Італійці мають долучатися до відбудови вже зараз, підкреслив на конференції президент України Володимир Зеленський. Він наполягає, що підготувати масштабний проєкт з відновлення держави необхідно вже цього року.

Виступаючи на конференції онлайн, Зеленський зауважив, що українці мають колосальні потреби у відбудові тисяч будинків, сотень шкіл, лікарень, транспортної, виробничої інфраструктури, «причому на новій безпековій основі, яка має стати типовою для інших країн». Крім того, він закликав долучатися до розвитку цифрових технологій, оборонної промисловості, фармацевтики і реабілітації, зеленої металургії.

Італія відіграє ключову роль у підтримці України при вступі до ЄС, відзначив на конференції очільник української делегації, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми знаходимося на новому рівні партнерства між нашими країнами. Відновлення починається зараз. Ми єдині в обороні та єдині у відновленні», — підкреслив Шмигаль.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував за «цікавість, виявлену італійськими компаніями».

«Це найкраща новина, яку ми могли б отримати, приземлившись у Римі», — сказав він.

У конференції в Римі взяли участь понад 600 керівників великого бізнесу, а також десятки представників міжнародних фінансових установ та організацій.

За словами віце-президента Європейського інвестиційного банку Джельсоміни Вігліотті, Україні цьогоріч необхідно 14 мільярдів доларів лише для найнагальніших потреб. Наразі у банку заявили, що виділили Києву 2 млрд євро на державні послуги та інфраструктурні проєкти: передбачена модернізація лікарень у Києві й Одесі, навчальних закладів у Запоріжжі та Сумах. Крім того, у подальшому за кошти банку відремонтують і реконструюють автомобільні шляхи та залізницю, покращать водопровід. У Європейському інвестиційному банку заявили, що готові підтримати італійських партнерів у проєктах, які вони реалізовуватимуть в Україні у галузях інфраструктури, енергетики, транспорту, будівництва, сільського господарства.