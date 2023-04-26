Над Балтійським морем перехопили три військові літаки РФ — німецькі Повітряні сили

повітряний простір нато

Над Балтійським морем перехопили три військові літаки РФ

Для виявлення російської авіації за тривогою були підняті винищувачі Німеччини та Великої Британії.

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Про це повідомили в Повітряних силах ФРН.

Два флангових Су-27 та один Іл-20 знову пролетіли у міжнародному повітряному просторі без сигналу транспондера. Їх перехопила авіація НАТО.

Над Балтійським морем перехопили три військові літаки РФ © Team Luftwaffe / Twitter

Російські винищувачі та літак-розвідник вже пролітали поблизу повітряного простору Альянсу над Балтійським морем 17 квітня. Тоді їх перехопили теж німецькі та британські літаки.

На початку квітня літаки РФ помітили у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО в Балтійському регіоні – російську авіацію перехопили румунські винищувачі F-16.