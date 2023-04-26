САНКЦІЇ ЄС

Посли ЄС погодили санкційний режим проти осіб, що причетні до дестабілізації Молдови

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Прапори Європейського Союзу майорять біля штаб-квартири Комісії ЄС у Брюсселі, 1 лютого 2023 року
Прапори Європейського Союзу майорять біля штаб-квартири Комісії ЄС у Брюсселі, 1 лютого 2023 року © REUTERS / YVES HERMAN
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Сьогодні, 26 квітня, новому санкційному режиму дали «зелене світло».  

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Про це повідомив у Twitter європейський редактор «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.  

Він зазначив, що імен поки що немає, їх опублікують пізніше.  

Минулого тижня Європейська комісія поширила серед держав-членів ЄС проєкт санкцій проти молдовських олігархів, які намагаються здійснити держпереворот у країні. Документ опинився у розпорядженні порталу EUobserver

За інформацією порталу, у санкційному списку точно мають опинитися очільник проросійської партії Ілан Шор та олігарх Влад Плахотнюк.  

Обидва наразі мешкають за кордоном та перебувають у розшуку в Молдові. Їх звинувачують у викраденні 10% ВВП Молдови з банківської системи країни. 

Також нагадаємо, що ЄС створить цивільну місію для Молдови, щоб покращити рівень безпеки в державі. 

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