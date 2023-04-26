Посли ЄС погодили санкційний режим проти осіб, що причетні до дестабілізації Молдови

САНКЦІЇ ЄС

Прапори Європейського Союзу майорять біля штаб-квартири Комісії ЄС у Брюсселі, 1 лютого 2023 року

Сьогодні, 26 квітня, новому санкційному режиму дали «зелене світло».

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Про це повідомив у Twitter європейський редактор «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Він зазначив, що імен поки що немає, їх опублікують пізніше.

Eu ambassadors have now given green light to the new EU sanctions regime targeting people/entities who try to destabilise #Moldova. Still no names but they will be added at a later date. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 26, 2023

Минулого тижня Європейська комісія поширила серед держав-членів ЄС проєкт санкцій проти молдовських олігархів, які намагаються здійснити держпереворот у країні. Документ опинився у розпорядженні порталу EUobserver.

За інформацією порталу, у санкційному списку точно мають опинитися очільник проросійської партії Ілан Шор та олігарх Влад Плахотнюк.

Обидва наразі мешкають за кордоном та перебувають у розшуку в Молдові. Їх звинувачують у викраденні 10% ВВП Молдови з банківської системи країни.

Також нагадаємо, що ЄС створить цивільну місію для Молдови, щоб покращити рівень безпеки в державі.