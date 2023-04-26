Президенти Сполучених Штатів та Південної Кореї на саміті у США домовляться про «розширене стримування» КНДР

Високий візит

Байден та Юн на саміті у США домовляться про «розширене стримування» КНДР

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перебуває з шестиденним візитом у Сполучених Штатах.

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Про це пише японське видання NHK.

«Розширене стримування» КНДР, яке обговорять на саміті, передбачає розповсюдження на Південну Корею ядерної та військової парасольки від США. Це означає, що Сполучені Штати застосують своє озброєння, якщо країну атакують.

Американські чиновники заявили, що «розширене стримування» КНДР стане пріоритетною темою саміту.

Візит глави Південної Кореї до Америки розпочався вчора. Разом з президентом США Джо Байденом він відвідав Меморіал Корейської війни у Вашингтоні.

Також Юн разом із віце-президентом США Камалою Харріс побував у Центрі космічних польотів імені Годдарда.

Сьогодні лідери двох країн зустрінуться у Білому домі, щоб розпочати переговори, спрямовані на поглиблення американсько-південнокорейського альянсу.

Байден і Юн збираються обговорити партнерство своїх країн, що поглиблюється, в дедалі більш нестабільному Тихоокеанському регіоні, де Північна Корея нарощує виробництво ракет, здатних нести ядерну зброю, а Китай нарощує напруженість навколо Тайваню.

«Президент Байден зміцнить і посилить наші розширені зобов'язання щодо захисту Південної Кореї від загрози» з боку КНДР, сказав радник президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Він також зауважив, що очікує від візиту та саміту «великих результатів щодо розширення стримування, кіберспівробітництва та пом'якшення наслідків зміни клімату, іноземної допомоги, інвестицій та зміцнення гуманітарних зв'язків».