Росіяни обстріляли Херсонщину. Поранений іноземний журналіст

Також постраждав місцевий мешканець 26-ти років.

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Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Іноземний представник преси постраждав внаслідок обстрілу Антонівського мосту. Ще один цивільний поранений через артилерійський удар по Станіславу. Росіяни атакували місто керованими авіабомбами. Пошкоджені приватні будинки, будівля сільської ради, пошта та аптека, поінформували в ОВА.

Минулої доби росіяни обстріляли область 75 разів: поранили одну людину. Армія РФ випустила 389 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, РПГ, безпілотників та авіації. Херсон росіяни атакували 11 разів, випустивши по місту 33 снаряди. У селі Кізомис Білозерської громади через обстріли пошкоджено 11 житлових будинків, церква, два магазини, гаражі й автівка.