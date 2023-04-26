Росіяни скинули 4 авіабомби на місто на Сумщині

Росія атакує мирних

Атака з гелікоптерів на Середину-Буду відбулася об 11:15.

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Загалом ЗС РФ до півдня 7 разів обстріляли прикордоння на Сумщині та Чернігівщині. Били з артилерії, мінометів, РСЗВ та гвинтокрилів.

Атаки почали о 6:30 ранку по селу Грем’яч, повідомили в ОК «Північ». За 40 хвилин здійснили 13 обстрілів, згодом — ще 36. О 8:00 4 рази обстріляли Медведівку. О 10:30 атаку здійснили по населених пунктах Середина-Буда та Сидорівка. Об 11:00 4 рази обстріляли Чернацьке з РСЗВ.

З 11:15 до 11:18 знову атакували місто Середина-Буда: цього разу авіаудар завдали з гелікоптера. На населений пункт скинули 4 авіабомби.

Про постраждалих та руйнування поки не повідомляють.