У США створили резолюцію щодо умов перемоги України
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Її урочисто представила Палата представників Сполучених Штатів на Капітолійському пагорбі.
Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.
У документі зазначили, що політика Вашингтона полягає в тому, щоб Київ переміг вторгнення РФ і відновив свої міжнародні визнані кордони 1991 року. Також за умовами резолюції мир в Україні має бути забезпечений «шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій».
Палата представників заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:
- виплату РФ репарацій Україні;
- допомогу світової спільноти у відновлені України;
- притягнення керівництва рф до відповідальності за цю загарбницьку війну;
- відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних Росією під час її вторгнення.
Маркарова подякувала партнерам з Конгресу «за лідерство у консолідації допомоги Україні і двопартійного бачення спільної перемоги».