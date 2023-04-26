У США створили резолюцію щодо умов перемоги України

ініціатива палати представників

Її урочисто представила Палата представників Сполучених Штатів на Капітолійському пагорбі.

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Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

У документі зазначили, що політика Вашингтона полягає в тому, щоб Київ переміг вторгнення РФ і відновив свої міжнародні визнані кордони 1991 року. Також за умовами резолюції мир в Україні має бути забезпечений «шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій».

Палата представників заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:

виплату РФ репарацій Україні;

допомогу світової спільноти у відновлені України;

притягнення керівництва рф до відповідальності за цю загарбницьку війну;

відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних Росією під час її вторгнення.

США представили резолюцію стосовно умов перемоги України © Oksana Markarova / Facebook

Маркарова подякувала партнерам з Конгресу «за лідерство у консолідації допомоги Україні і двопартійного бачення спільної перемоги».