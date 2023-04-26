звіт британської розвідки

У Бахмуті тривають бої на ближній дистанції – британська розвідка

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У Бахмуті тривають бої на ближній дистанції – британська розвідка
У Бахмуті тривають бої на ближній дистанції – британська розвідка © LIBKOS / AP
Автор тексту: Олександра Стара

Підступ українських військових до міста, ймовірно, ускладнений через багнюку на ґрунтових дорогах.

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Про це йдеться в щоденному звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

Ключовою подією останнього тижня стали бої на околицях Бахмута, особливо біля села Хромове, оскільки Україна прагне зберегти контроль над своїм маршрутом постачання – трасою 0506.

Аналітики зазначають, що українська оборона Бахмута тепер інтегрована як один з елементів набагато глибшої оборонної зони, яка включає місто Часів Яр.

Бахмут перебуває під обстрілами вже понад 11 місяців. Там наразі тривають найзапекліші бої. Також досить складна ситуація і в Мар'їнці, пише Генштаб. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують тримати оборону, а на Авдіївському – вести наступальні дії.

Більше тижня тому британська розвідка повідомила, що РФ відновила свій наступ на Бахмут. Цьому сприяло покращення співпраці між російськими силами та бійцями ПВК «Вагнер».

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