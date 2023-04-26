У Берліні центр прийому біженців продовжив роботу щонайменше до вересня

допомога українцям

Наразі у ньому мешкають близько трьох тисяч людей.

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Про це повідомляє DW.

Центр досі є важливим для розміщення українців, що втікають від війни, так як у німецькій столиці критично не вистачає вільних місць для проживання та квартир. Мерка Берліна Франциска Ґіффай розповіла, що з трьох тисяч мешканців центру 2 600 осіб перебувають довше, ніж заплановані три дні, деякі – уже місяці. Це «не є оптимальним» для людей, зазначила голова міста.

Табір у колишньому аеропорту «Тегель» мав працювати до 30 червня, однак наразі є переспектива продовжити термін його роботи навіть до кінця року.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина прийняла близько 1,1 мільйона українських біженців.

Продовжують підтримувати українців і в інших країнах. На початку квітня Австрія автоматично продовжила дію посвідчень українцям, які знайшли притулок у країні. Там посвідку вимушено переміщеної особи відправлять рекомендованим листом за місцем реєстрації.

Автоматично продовжили дію посвідок на проживання для українців також і Норвегія, Фінляндія, Словаччина, Бельгія тощо. Програми для українців на необмежений термін продовжили, до прикладу, Болгарія, Ірландія та Кіпр.