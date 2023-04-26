У горах Норвегії випадково впала шведська ракета – Reuters

експерименти в повітрі

Дослідницька ракета космічної корпорації SSC вийшла з ладу та приземлилася на висоті 1 000 метрів і за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту.

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Про це голова відділу комунікацій SSC Філіп Олссон повідомив агентство Reuters.

Ракета досягла висоти 250 кілометрів, де проводилися експерименти в умовах невагомості.

«Існують процедури, коли щось йде не так, і ми інформуємо як шведський, так і норвезький уряди та інших учасників», – зазначив Олссон.

У разі будь-якого порушення кордону відповідальні особи повинні негайно повідомити відповідні норвезькі органи влади, включаючи зовнішньополітичні відомства. Однак Осло не отримало офіційного повідомлення про інцидент від шведської влади, заявили в міністерстві закордонних справ Норвегії.

У відомстві зазначили, що «влада країни дуже серйозно ставиться до будь-якої несанкціонованої діяльності на норвезькому боці кордону». До того ж, попередньої згоди вимагали й роботи з вивезення будь-яких уламків на території Норвегії.

Наразі ведеться робота з вилучення корисного вантажу. Також на місці інциденту розпочато розслідування для визначення технічних деталей незапланованої траєкторії польоту, пише агентство.