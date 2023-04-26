У ПАР заперечили заяву президента про вихід з Міжнародного кримінального суду

спростування заяви президента

Офіс президента Південно-Африканської Республіки повідомив, що в коментарі під час брифінгу глави країни Матамели Сиріла Рамафоси сталася помилка.

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Про це повідомляє The Guardian.

Декілька годин до опублікованого спростування Рамафоса сказав, що «керівна партія ухвалила рішення про те, що вихід Південної Африки з МКС є розсудливим».

В Офісі президента пояснили, що Південно-Африканська Республіка розглядала вихід з МКС ще у 2016 році, однак нещодавно країна вирішила призупинити цей процес через юридичні перешкоди. Сьогодні уряд оприлюднив заяву про скасування виходу з МКС.

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«Тож президент, схоже, переплутав повідомлення – Африканський національний конгрес вирішив скасувати повідомлення про вихід з МКС і не намагатися знову вийти з нього», – зазначив директор програми Африканського суду Кааджал Рамджатан-Кео.

Навіть якщо Південна Африка прийме рішення вийти з МКС, вона все одно буде зв’язана своїми зобов’язаннями щодо членства, включаючи виконання ордерів на арешт, протягом 12 місяців після повідомлення про вихід.

Питання виходу ПАР з Міжнародного кримінального суду почали розглядати після видання МКС ордеру на арешт Путіна. У серпні цього року Південно-африканська Республіка буде приймати саміт блоку БРІКС. До цієї групи країн з найбільшою площею, що розвиваються, входять ПАР, Бразилія, Індія, Китай і Росія. Якщо очільник Кремля прилетіть на захід, то уряд ПАР, як учасник МКС, буде зобов’язаний затримати його.

Нагадаємо, 19 березня речник президента ПАР заявив журналістам, що Південна Африка розуміє свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт Путіна.

У 2015 році ПАР відмовилася арештувати за ордером МКС тодішнього президента Судану, який відвідав саміт у країні. Це викликало критику у міжнародній спільноті. Наступного року президент ПАР навіть пропонував країни вийти з МКС, проте від такого рішення пізніше відмовилися.