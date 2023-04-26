У Польщі ремонтуватимуть «Леопарди» з України

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Центр техобслуговування танків запрацює у травні.

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Про це повідомив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Укрінформ.

«Танки Leopard 2A4 і 2A6, які воюють в Україні, будуть обслуговуватися і ремонтуватися на заводі Bumar-Łabędy в Глівіце. У травні центр обслуговування запрацює», – сказав Блащак під час візиту на підприємство.

Створення центру сприятиме появі у місті додаткових робочих місць. Завод у Глівіце обрали через те, що він уже 20 років ремонтує «Леопарди» та модернізує танки Leopard 2A4 до версії 2PL. На цьому ж заводі обслуговують і польські танки Т-72, які Варшава вже передала Києву.

Блащак зауважив, що ремонт може бути ускладнений через брак запчастин. У цьому контексті він зауважив, що одним з підписантів угоди про створення хабу є німецький міністр, оскільки ФРН є виробником «Леопардів».

«Я дуже хотів, щоб німці також відчували відповідальність, і цей процес відбувався швидко й ефективно», — наголосив польський міністр.

«Танкова коаліція» погодила створення у Польщі центру техобслуговування Leopard 2 з України 21 квітня, на полях зустрічі у форматі «Рамштайн».