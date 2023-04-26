У Реджепа Ердогана, попередньо, інфаркт міокарда — ЗМІ

За інформацією ЗМІ, президента Туреччини шпиталізували у тяжкому стані.

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Про це повідомляє AVAZTÜRK.

Нагадаємо, турецький лідер з’явився у спільному вечірньому ефірі Ulke TV і Kanal 7 після трьох виступів у рамках передвиборчої кампанії. Спочатку трансляцію змістили на півтора години через дуже щільний графік Ердогана, а невдовзі після початку – посеред запитання її перервали зі словами «О, Боже!», а камера показала журналіста, який, піднімаючись із крісла, попросив піти на рекламу. У цей час, у прямому ефірі пройшла інформація про те, що у Ердогана стався серцевий напад. На місце події негайно прибула швидка допомога, а Ердогана доставили до найближчої лікарні.

У Туреччині 26 квітня скасовано усі мітинги на підтримку кандидатури Ердогана.

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