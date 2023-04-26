У Римі триває конференція з відбудови України

Повоєнне відновлення

Уряд та італійські компанії мають запропонувати як швидкі проєкти відновлення, так і програми, які реалізовуватимуть найближчими роками.

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На конференції — близько 700 гостей. Це — великий бізнес, представники міжнародних фінансових інституцій і торговельних асоціацій. Українську делегацію очолює прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що під час візиту до Риму обговорить нагальні питання з відбудови з президентом, прем'єр-міністром і міністром оборони Італії, а також із головами палат італійського парламенту. Також зазначив, що заплановане підписання низки двосторонніх документів, які сприятимуть відновленню України.

Конференція розпочалась із закритої сесії, яка складається з семи тематичних блоків, визначених як пріоритетні. На заході обговорюють відновлення інфраструктури та енергетики, проблеми навколишнього середовища, агропромисловості, охорони здоров’я, перспективи розвитку цифрових технологій та послуг, космічної та авіагалузей.

Згодом розпочнеться пленарне засідання, у якому візьмуть участь глави МЗС, мінінфраструктури, міністерства економіки і фінансів, промисловості та виробництва Італії та відповідних українських відомств.

Глави урядів двох держав, Денис Шмигаль і Джорджія Мелоні, зроблять спільні заяви.

Перша міжнародна конференція з відбудови України пройшла в липні 2022 року в швейцарському Лугано. Наприкінці жовтня міжнародній захід з цієї теми відбувся в Берліні.