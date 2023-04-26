стихійне лихо

У Росії на Уралі вигоріло село, вогонь пошкодив 92 будівлі

Під час гасіння і розбору завалів у селищі Сосьва виявили тіло одного загиблого.

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Про це повідомили в Міністерстві надзвичайних справ Росії.

Масштабну пожежу спричинили значна кількість сухої рослинності, сильний вітер, а також віддаленність вододжерел.

У Росії на Уралі вигоріло село, вогонь пошкодив 92 будівлі © Новости Екатеринбурга

До гасіння залучили 120 осіб та 33 одиниці техніки, у тому числі два пожежних потяги, вертоліт МНС РФ та Росгвардії.

«Для подачі води до місця гасіння пожежниками прокладено магістральні лінії від річки Сосьва загальною протяжністю 2 км», – зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у вівторок у селищі Сосьва сталася пожежа. За даними прокуратури, постраждали житлові будинки та інші об'єкти, зокрема котельня.

На території муніципального утворення запроваджений режим надзвичайного стану. За однією з версій, полум'я перекинулося з пилорами, що спалахнула, на інші будівлі.

З лікувально-виправної установи в Сосьві у зв'язку із пожежею евакуйовали 240 засуджених.