УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ

У так званій «ДНР» засудили до 22 років колонії українського військового

Підконтрольний РФ «верховний суд ДНР» звинуватив морського піхотинця Андрія Петренка у вбивстві мирного мешканця Маріуполя під час боїв у березні минулого року. За даними російського розслідування нібито український військовий «застрілив місцевого жителя із снайперської гвинтівки».

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Про таке повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

У так званій «ДНР» заявили, що військовослужбовець нібито «визнав свою провину».

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«Фейковий “судовий процес” над військовослужбовцем Збройних сил України на тимчасово окупованій території Донецької області — незаконний й не матиме жодних юридичних наслідків. Ухвалені так званими “судами” квазіутворень “ДНР/ЛНР” “вироки” є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином», — підкреслив Лубінець.

Уповноважений ВР України з прав людини закликав міжнародну спільноту засудити судилище над Андрієм Петренком та вимагати від РФ негайно звільнити його та інших громадян України з полону.

Омбудсман запевнив, що Україна робить усе можливе задля звільнення усіх своїх громадян.

Нагадаємо, у березні український військовополонених Віктора Похозея, Владислава Шелю та Максима Буткевича суди так званих «Луганської та Донецької республік» позбавили волі відповідно на 8,5, 18,5 та 13 років із перебуванням у колонії строгого режиму.

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