ФБР разом з американськими компаніями допомагають Україні розслідувати воєнні злочини росіян

КІБЕРВІЙНА

Робота включає в себе вивчення інформації з мобільних телефонів, судово-медичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз фрагментів тіл, зібраних на полях битв.

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Про це пише Reuters.

«Збір цих даних, аналіз цих даних, опрацювання цих даних — це те, з чим ФБР має досвід роботи», — сказав спецагент ФБР Алекс Кобзанець.

За його словами, протягом останніх півтора року ФБР США працювало над тим, аби допомогти Україні ідентифікувати російських колабораціоністів і шпигунів, що діють в середині країни, а також сили, що діяли ззовні під час вторгнення.

«Саме тут [в Україні] ми побачили першу повномасштабну кібервійну», — зауважив очільник департаменту кіберінформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк.

Раніше повідомлялось, що США направили в Україну 43 фахівця з кібербезпеки. Вони допоможуть боротися з російськими кібернападами під час війни.

Нагадаємо, через війну в Україні, кількість кібератак в Європі зросла на 140%. Найбільше їх приходиться на країни, які відправляють зброю Києву. Саме на фоні цього Євросоюз вирішив виділити понад 1 млрд євро на захист від кібератак.

Наразі російський уряд та підконтрольні йому IT-фахівці не припиняють атак на українські інформаційні системи.