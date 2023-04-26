КІБЕРВІЙНА

ФБР разом з американськими компаніями допомагають Україні розслідувати воєнні злочини росіян

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ФБР разом з американськими компаніями допомагають Україні розслідувати воєнні злочини росіян
ФБР разом з американськими компаніями допомагають Україні розслідувати воєнні злочини росіян © AP - Iryna Rybakova
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Робота включає в себе вивчення інформації з мобільних телефонів, судово-медичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз фрагментів тіл, зібраних на полях битв. 

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Про це пише Reuters. 

«Збір цих даних, аналіз цих даних, опрацювання цих даних — це те, з чим ФБР має досвід роботи», — сказав спецагент ФБР Алекс Кобзанець. 

За його словами, протягом останніх півтора року ФБР США працювало над тим, аби допомогти Україні ідентифікувати російських колабораціоністів і шпигунів, що діють в середині країни, а також сили, що діяли ззовні під час вторгнення.  

«Саме тут [в Україні] ми побачили першу повномасштабну кібервійну», — зауважив очільник департаменту кіберінформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк. 

 

Раніше повідомлялось, що США направили в Україну 43 фахівця з кібербезпеки. Вони допоможуть боротися з російськими кібернападами під час війни. 

Нагадаємо, через війну в Україні, кількість кібератак в Європі зросла на 140%. Найбільше їх приходиться на країни, які відправляють зброю Києву. Саме на фоні цього Євросоюз вирішив виділити понад 1 млрд євро на захист від кібератак. 

Наразі російський уряд та підконтрольні йому IT-фахівці не припиняють атак на українські інформаційні системи. 

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