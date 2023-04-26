Шляхи можливої взаємодії: Зеленський повідомив подробиці годинної розмови з лідером КНР

ПЕРШІ ПЕРЕМОВИ

Спілкування з китайським колегою президент України назвав «продуктивним».

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Про це повідомляють в Офісі Президента.

Зазначено, що сторони предметно обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства.

«До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один. Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях», — підкреслив Володимир Зеленський.

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Український лідер акцентував, що сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи і закликав Пекін відіграти дієву роль у врегулюванні питання безпеки довкола ЗАЕС.

«Це відповідатиме духу Будапештського меморандуму», — наголосив він.

Зеленський також висловив надію на активну участь Китаю у зусиллях щодо відновлення миру та окремо зупинився на руйнівних наслідках російського вторгнення і викрадені Росією двадцяти тисяч українських дітей.

«Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону. Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року», — зауважив український президент.

Він також зазначив, що навіть часткову підтримку Росія конвертує у свою подальшу відмову від миру.

«Чим менше підтримки отримує Росія, тим швидше закінчиться війна і в міжнародні відносини повернеться спокій», — підкреслив Зеленський.

Сі Цзіньпін у свою чергу заявив, що Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам і докладати зусиль для швидкого припинення вогню та відновлення миру, передає агенція Сіньхуа.

Сі Цзіньпін © Reuters

«Діалог та переговори є єдиним життєздатним виходом із української кризи, і в ядерній війні не може бути переможців», — заявив Сі.

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Він також заявив, що бажання Китаю розвивати відносини з Україною є послідовним і чітким.

Сі також сказав, що цінує неодноразове висловлення президентом Зеленським акценту на розвитку китайсько-українських зв’язків і співпраці з Китаєм. Лідер КНР також подякував Україні за надання значної допомоги для евакуації китайських громадян минулого року.

В Офісі Президента України зазначили, що сторони домовилися про підтримання регулярного діалогу.

У Білому дому привітали розмову між очільниками України та Китаю, повідомляє CNN.

«Ми вже давно говорили про те, що вважаємо важливим для президента Сі та офіційних осіб КНР почути українську точку зору на це незаконне та неспровоковане вторгнення Росії. Чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану або пропозиції, я просто не думаю, що ми знаємо це прямо зараз», — зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі AP - Evan Vucci

Відповідаючи на питання, чи можлива допомога Пекіна в укладанні мирної угоди, Кірбі підкреслив, що мир має бути на умовах України.

Розмова між лідером КНР та президентом України відбулася вперше після повномасштабного вторгнення РФ.

Чутки про розмову двох президентів чутки не вгасали майже два місяці. На початку квітня Сі заявив, що готовий провести телефонну розмову з Зеленським. Однак, тоді лідер КНР зазначив, що для цього мають скластися «відповідні умови».

Еммануель Макрон, Урсула фон дер Ляєн та Сі Цзіньпін в Пекіні, 6 квітня 2023 © АР

На початку березня видання The Wall Street Journal повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським уперше за час повномасштабної війни.

Наприкінці березня Володимир Зеленський заявив, що офіційно звернувся до Пекіна із проханням про співпрацю за українським мирним планом із 10 пунктів. Також попросив і про зустріч на вищому рівні.