Японія планує видати підсумковий документ G7 щодо ядерного роззброєння – NHK

ядерне питання

Очікується, що його підпишуть на травневому саміті «Великої сімки» в Хіросімі.

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Про це повідомляє видання NHK.

Минулого тижня міністри закордонних справ країн G7 провели переговори, в результаті яких погодилися працювати над створенням без'ядерного світу.

Глава японського МЗС Йосімаса Хаясі заявив, що очільники зовнішньополітичних відомств детально обговорили питання ядерного роззброєння та нерозповсюдження, оскільки майбутній саміт пройде в Хіросімі – першому в світі місті, яке зазнало «жахіть атомного бомбардування».

Японія, яка наразі головує на засіданнях «Великої сімки», хоче надіслати рішучий сигнал про скасування ядерної зброї.

Окрім ядерного питання, країни обговорять також російську війну в Україні, ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні та дії Китаю в регіоні.

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