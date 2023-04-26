ЄС виділяє кошти для нового оптоволоконного кабелю до Японії
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Фінансування становитиме понад 3 мільйони євро.
У проекті беруть участь фірми з Японії, США та Фінляндії. Морські дослідження планують завершити до кінця наступного року, почати експлуатацію кабелю — у 2026.
Про це пише NHK World.
Кабель пройде через північноамериканську частину Північного Льодовитого океану. Він з’єднає Норвегію з Аляскою та японським островом Хоккайдо.
ЄС інвестує в проєкт, щоб забезпечити новий маршрут передачі даних до Азії, оскільки зв’язки з Росією погіршуються.
Наразі канали передачі даних між Японією та Європою включають маршрут, що перетинає Тихий океан, материкову частину США та Атлантику. Ще один шлях проходить через Північно-Східну Азію, Індійський океан і Близький Схід. Інший - перетинає Росію.
Такі підводні кабелі забезпечують зв’язок для онлайн-зустрічей, електронної комерції та соціальних мереж.
Новий маршрут зробить передачу даних швидшою на 20 %.
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