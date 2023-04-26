В ОБХІД РОСІЇ

ЄС виділяє кошти для нового оптоволоконного кабелю до Японії

Опубліковано:

ЄС виділяє кошти для нового оптоволоконного кабелю до Японії
ЄС виділяє кошти для нового оптоволоконного кабелю до Японії © скріншот з відео NHK
Автор тексту: Тетяна Цуркану
1 хв

Фінансування становитиме понад 3 мільйони євро. 

Реклама

У проекті беруть участь фірми з Японії, США та Фінляндії. Морські дослідження планують завершити до кінця наступного року, почати експлуатацію кабелю — у 2026.  

Про це пише NHK World. 

Кабель пройде через північноамериканську частину Північного Льодовитого океану. Він з’єднає Норвегію з Аляскою та японським островом Хоккайдо. 

ЄС інвестує в проєкт, щоб забезпечити новий маршрут передачі даних до Азії, оскільки зв’язки з Росією погіршуються.  

Наразі канали передачі даних між Японією та Європою включають маршрут, що перетинає Тихий океан, материкову частину США та Атлантику.  Ще один шлях проходить через Північно-Східну Азію, Індійський океан і Близький Схід. Інший - перетинає Росію. 

Такі підводні кабелі забезпечують зв’язок для онлайн-зустрічей, електронної комерції та соціальних мереж.  

Новий маршрут зробить передачу даних швидшою на 20 %.  

►Читайте також: Флот РФ готує можливі диверсії на об’єктах критичної інфраструктури у Північному морі

Завантажити додаток

Читайте також про таке: