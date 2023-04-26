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Із Судану евакуювали ще вісім українців – МЗС

Сьогодні вранці п’ятьох громадян України вивезли автобусом на територію Єгипту. Зараз вони в безпеці. Іще трьох – евакуювали в координації з німецьким урядом.

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Про це повідомив речник українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Відомство продовжує моніторити безпекову ситуацію в Судані. Якщо українці захочуть виїхати, то Україна максимально сприятиме їх евакуації, зазначає речник.

Загалом завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина.

Учора ГУР евакуювало 87 українців із Судану. Також вдалось вивезти громадян Грузії та Перу. Загалом, врятовані 138 громадян, серед яких 35 жінок та 12 дітей.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в п'ятницю в результаті зіткнень загинули понад 400 людей. Держдепартамент заявив минулого тижня, щонайменше один американець був убитий.

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У понеділок Франція заявила, що евакуювала з Судану 491 людину 36 національностей, у тому числі щонайменше дев'ятьох американців. Саудівська Аравія також повідомила в понеділок, що евакуювала з Судану 357 осіб з понад двох десятків країн.

Загалом евакуація іноземних громадян із Судану розпочалася 22 квітня. Через закриття аеропорту в столиці Хартумі, який неодноразово опинявся під обстрілами, та небезпеку польотів тисячі іноземців, серед яких і співробітники посольств, гуманітарні працівники та студенти, не змогли покинути країну. ООН та іноземні держави закликали військових лідерів дотримуватися оголошеного перемир'я, а також забезпечити безпечний прохід як для цивільного населення, так і для постачання допомоги.

17 квітня в країні обстріляли дипломатичну колону США та напали на посла ЄС.