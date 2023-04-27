Авіабомби та атака на обласний центр: росіяни знову обстріляли Херсонщину

Росія атакує мирних

Бомби з літаків скинули на Кізомис. Атаковано багатоповерхівки у Херсоні. Загинув чоловік.

Реклама Читати продовження

Через атаку росіян пошкоджено декілька квартир херсонців, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Від російського обстрілу загинув 42-річний чоловік.

Також росіяни вдарили по Кізомису Білозерської громади – на село скинули пʼять керованих авіабомб.

Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється. На місці працюють рятувальні служби, інформує очільник області.

За минулу добу армія РФ здійснила 65 обстрілів по Херсонщині, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон атакували 10 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію електричної підстанції Бериславського району, адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади. Одна людина загинула, троє дістали поранення.