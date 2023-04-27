ХЕРСОНЩИНА ПІД ВОГНЕМ
Армія РФ обстріляла село на Херсонщині: постраждало літнє подружжя
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Росіяни вдарили по житловому будинку в Одрадокам‘янці Тягинської громади. На подвір’ї знаходилися люди.
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Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
На місці від отриманих травм загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік зазнав важких поранень. Він отримав поранення обличчя, тулуба та кінцівок.
Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Лікарі борються за життя потерпілого.
Нагадаємо, внаслідок сьогодняшнього обстрілу села Токарівка на Харківщині постраждали комунальники, які ремонтували електромережі. Одна людина загинула, четверо зазнали поранень.