ХЕРСОНЩИНА ПІД ВОГНЕМ

Армія РФ обстріляла село на Херсонщині: постраждало літнє подружжя

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Армія РФ обстріляла село на Херсонщині: постраждало літнє подружжя
Армія РФ обстріляла село на Херсонщині: постраждало літнє подружжя © Фокус
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Росіяни вдарили по житловому будинку в Одрадокам‘янці Тягинської громади. На подвір’ї знаходилися люди. 

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Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

На місці від отриманих травм загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік зазнав важких поранень. Він отримав поранення обличчя, тулуба та кінцівок.  

Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Лікарі борються за життя потерпілого. 

Нагадаємо, внаслідок сьогодняшнього обстрілу села Токарівка на Харківщині постраждали комунальники, які ремонтували електромережі. Одна людина загинула, четверо зазнали поранень. 

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